Дзанетти: «Интер» не боится ни «Баварию», ни «Барселону»

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» угодили в группу «C», где сыграют с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

«Очень трудная группа. Среди наших соперников сразу две команды, исторически успешно выступающие в турнире, – рассказывает Дзанетти в интервью Sky Sport Italia. – Но мы – «Интер», мы никого не боимся. В прошлом году мы достойно сражались с «Ливерпулем». В матчах против лучших всё будут решать мелкие детали. Мы можем сказать своё слово.

«Бавария» – выдающаяся команда, «Барселона» вновь обретает стабильность после прихода Хави. Мы хотим продолжить то, что начали в прошлом сезоне», – заявил вице-президент миланцев.