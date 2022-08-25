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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Интер» не боится ни «Баварию», ни «Барселону»

 
25 Августа 2022 • 22:51 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
1 4.00 X 3.85 2 1.85
Через 22 ч. 32 мин.

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» угодили в группу «C», где сыграют с «Баварией», «Барселоной» и «Викторией» Пльзень.

«Очень трудная группа. Среди наших соперников сразу две команды, исторически успешно выступающие в турнире, – рассказывает Дзанетти в интервью Sky Sport Italia. – Но мы – «Интер», мы никого не боимся. В прошлом году мы достойно сражались с «Ливерпулем». В матчах против лучших всё будут решать мелкие детали. Мы можем сказать своё слово.

«Бавария» – выдающаяся команда, «Барселона» вновь обретает стабильность после прихода Хави. Мы хотим продолжить то, что начали в прошлом сезоне», – заявил вице-президент миланцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бавария Барселона Хавьер Дзанетти Лига Чемпионов Виктория Пльзень
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