Мальдини – о жеребьёвке Лиги чемпионов: «Мы довольны группой, в которую попал «Милан»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини поделился мыслями об итогах жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов.

В одном квартете с «россонери» оказались английский «Челси», австрийский «Зальцбург» и хорватское «Динамо» Загреб.

«Эта группа может показаться более простой, чем в прошлом году, но трудности могут возникнуть всегда. «Зальцбург» – серьёзный соперник, который, возможно, пока не имеет богатой истории, но довольно неуступчив на поле. С «Динамо» мы играли несколько лет назад в квалификации. Мы с нетерпением ждём встречи с «Челси» – для нас важно поднимать планку.

Мы и «Челси» – фавориты группы. На бумаге мы довольны исходами жеребьёвки», – отметил в беседе Мальдини в интервью клубному телеканалу.