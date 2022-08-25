​Сарри: «Интер», наверное, является лучшей командой Серии А»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался перед домашним матчем Серии А против «Интера».

«Нам предстоит сыграть, наверное, с лучшей командой Серии А в этом сезоне. А также с самой сильной командой в физическом плане.

«Интер» - один из главных фаворитов в чемпионской гонке. У них защитники и полузащитники высокого уровня, не говоря уже о нападении. «Интер» был фаворитом и в прошлом сезоне, но судьбу скудетто решили детали. Они будут на ведущих ролях и в этом сезоне.

В прошлом сезоне мы доказали, что готовы бороться с «Интером» в рамках одного матча. Мы можем сделать это снова», - сказал Сарри на пресс-конференции.