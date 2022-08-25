​«Ювентус» сообщил о прибытии Милика

На официальном сайте «Ювентуса» были опубликованы фотографии Аркадиуша Милика. «Старая синьора» сообщила о прибытии польского нападающего в Турин. В ближайшее время Милик должен стать игроком «Ювентуса», но сперва футболист должен пройти медицинское обследование.

В Италии Аркадиуша Милика знают по выступлениям за римский «Лацио». Впрочем, на протяжении последних полутора лета поляк выступал за «Марсель» - этим летом провансальцы выкупили права на 28-летнего форварда.

В итальянской Серии А Аркадиуш Милик провёл 93 матча. На счету поляка 38 голов и два результативных паса.