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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» сообщил о прибытии Милика

 
25 Августа 2022 • 17:52 Комментировать (2)

На официальном сайте «Ювентуса» были опубликованы фотографии Аркадиуша Милика. «Старая синьора» сообщила о прибытии польского нападающего в Турин. В ближайшее время Милик должен стать игроком «Ювентуса», но сперва футболист должен пройти медицинское обследование.

В Италии Аркадиуша Милика знают по выступлениям за римский «Лацио». Впрочем, на протяжении последних полутора лета поляк выступал за «Марсель» - этим летом провансальцы выкупили права на 28-летнего форварда.

В итальянской Серии А Аркадиуш Милик провёл 93 матча. На счету поляка 38 голов и два результативных паса.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Смольников Артём
25 Августа 2022 в 18:34
Какой Лацио??? Он за Наполи играл!
Evgen 86
25 Августа 2022 в 18:33
Ну в Италии он как бы в Наполи играл а не в Лацио
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