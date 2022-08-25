Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» близок к трансферу одноклубника Месси

 
25 Августа 2022 • 10:15 Комментировать

Туринский «Ювентус» близок очередному громкому трансферу. Как стало известно Football-Italia, аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», находится в шаге от подписания трудового договора с итальянским грандом.

По данным источника, стороны договорились об аренде игрока с правом последующего выкупа. Паредес уже согласовал с туринцами условия личного контракта.

28-летний хавбек перешел в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В новом сезоне чемпионата Франции Леандро провел три встречи, в которых сделал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Августа
10:38 · Италия. Серия А
«Аталанта» назвала цену Малиновского
10:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» близок к трансферу одноклубника Месси
09:58 · Италия. Серия А
Юмтити сегодня отправится в Италию, чтобы пройти медосмотр в «Лечче»
09:54 · Италия. Серия А
«Рома» может усилиться полузащитником «Ювентуса» 1
09:34 · Англия. Премьер-лига
Помимо «Интера» в Чалобе заинтересован другой топ-клуб Серии А 1
08:47 · Италия. Серия А
«Милан» близок к новому трансферу
08:33 · Англия. Премьер-лига
«Лацио» нацелился на игрока «Тоттенхэма», попавшего в немилость Конте
08:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложил игрока «Роме»
08:14 · Италия. Серия А
«Барселона» согласовала с клубом Серии А трансфер Юмтити
07:51 · Италия. Серия А
Названа причина, почему «Ювентус» не может договориться с Депаем
07:30 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Динамо» прибыл на медосмотр в клуб Серии А
06:28 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Челси» стал трансферной целью итальянского клуба
06:17 · Италия. Серия А
Белотти пожертвовал деньгами ради трансфера к Моуринью
06:11 · Италия. Серия А
Канчельскис нашёл новый европейский клуб для Кокорина 1
24 Августа
23:59 · Италия. Серия А
Президент «ПСЖ» грозится бесплатно забрать Шкриньяра у «Интера» 1
Все новости
Рекомендуем