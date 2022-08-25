«Ювентус» близок к трансферу одноклубника Месси

Туринский «Ювентус» близок очередному громкому трансферу. Как стало известно Football-Italia, аргентинский полузащитник Леандро Паредес, выступающий за «ПСЖ», находится в шаге от подписания трудового договора с итальянским грандом.

По данным источника, стороны договорились об аренде игрока с правом последующего выкупа. Паредес уже согласовал с туринцами условия личного контракта.

28-летний хавбек перешел в «ПСЖ» из петербургского «Зенита» в январе 2019 года. Его контракт рассчитан до середины 2024 года.

В новом сезоне чемпионата Франции Леандро провел три встречи, в которых сделал одну результативную передачу.