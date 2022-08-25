«Рома» может усилиться полузащитником «Ювентуса»

25-летний швейцарский полузащитник Денис Закария может уйти из туринского «Ювентуса» в другой итальянский клуб. Как стало известно журналистам Sportmediaset, «старая синьора» готова продать игрока, которым интересуется столичная «Рома».

Ранее в прессе сообщалось, что римский клуб обсуждал с представителями «бьянконери» возможную аренду швейцарца.

Закария пополнил ряды туринского гранда в январское трансферное окно. С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2026 года.

В стартовавшем розыгрыше Серии А Денис принял участие в одном поединке, голевыми действиями не отметился.