«Милан» близок к новому трансферу

Хавбек французского «Бордо» Жан Онана близок к трансферу в чемпионат Италии, где интерес к нему проявляет «Милан». Об этом стало известно журналистам Lequipe.

По данным источника, стороны ведут активные переговоры по трансферу 22-летнего камерунского футболиста. Сам игрок уже договорился с «россонери» об условиях трудового соглашения.

Что касается «Бордо», то клуб рассчитывает заработать на продаже Онана шесть миллионов евро, в также один миллион в качестве бонусных выплат.

В сезоне-2021/2022 Лиги 1 Жан принял участие в 23 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и двумя ассистами. В новом розыгрыше турнира полузащитник провел три встречи.