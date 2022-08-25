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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» согласовала с клубом Серии А трансфер Юмтити

 
25 Августа 2022 • 08:14 Комментировать

Центральный защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую «Барселону» и переезжает в итальянский чемпионат. 28-летний француз продолжит карьеру в «Лечче».

По сообщениям журналиста Фабрицио Романо, трансфер Юмтити уже согласован. Стороны заключат арендное соглашение, которое будет рассчитано до середины следующего года. В ближайшие дни Самуэль пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянской стороной.

В прошлом сезоне защитник принял участие всего в одном поединке испанского чемпионата.

В составе «сине-гранатовых» Юмтити выступает с лета 2016 года. Срок действующего трудового соглашения игрока с каталонцами рассчитан до конца сезона-2025/2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лечче Самуэль Юмтити Трансферы футбола - лето 2022
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