Названа причина, почему «Ювентус» не может договориться с Депаем

Голландский форвард «Барселоны» Мемфис Депай продолжает оставаться трансферной целью туринского «Ювентуса». По сообщениям журналистов Sport Mediaset, итальянский топ-клуб готовится сделать последнее предложение по трансферу игрока.

Главной проблемой являются финансовые требования футболиста. Депай хочет зарабатывать порядка десяти миллионов евро с учетом бонусных выплат. При этом «старая синьора» готова платить лишь пять-шесть миллионов. Если в ближайшие дни стороны не договорятся, переговоры зайдут в тупик.

Ранее сообщалось, что альтернативным вариантом для «Ювентуса» считается поляк Аркадиуш Милик.