Белотти пожертвовал деньгами ради трансфера к Моуринью

Форвард Андрей Белотти, пребывающий в статусе свободного агента после расставания с «Торино», близок к подписанию контракта с новым клубом.

Согласно сведениям DAZN Italia, в ближайшие дни будет оформлен трансфер нападающего в столичную «Рому», которой руководит португальский специалист Жозе Моуринью. Ради перехода в стан «волков» Андреа отказался от более выгодных предложений, которые сделали ему «Монако» и «Галатасарай».

Контракт Белотти с римский клубом будет рассчитан на несколько сезонов, а его заработная плата составит три миллиона евро.

Андреа выступал за «Торино» с 2015 по 2022 год.