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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис нашёл новый европейский клуб для Кокорина

 
25 Августа 2022 • 06:11 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Андрей Канчельскис, поигравший за «Манчестер Юнайтед» и сборную России, высказался относительно будущего нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Эксперт дал совет игроку, где стоит продолжить карьеру.

В интервью корреспонденту Sport24 Канчельскис заявил, что Кокорину стоит переехать в Турцию – к Артёму Дзюбе.

«Трио Кокорин – Дзюба – Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу», - сказал эксперт.

Напомним, что Кокорин не попал в заявку флорентийского клуба на первые два матча нового сезона чемпионата Италии. Он выступает за «фиалок» с января 2021 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андрей Канчельскис Адана Демирспор
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