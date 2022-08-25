Канчельскис нашёл новый европейский клуб для Кокорина

Известный в прошлом нападающий Андрей Канчельскис, поигравший за «Манчестер Юнайтед» и сборную России, высказался относительно будущего нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина. Эксперт дал совет игроку, где стоит продолжить карьеру.

В интервью корреспонденту Sport24 Канчельскис заявил, что Кокорину стоит переехать в Турцию – к Артёму Дзюбе.

«Трио Кокорин – Дзюба – Балотелли вообще разорвёт турецкую лигу», - сказал эксперт.

Напомним, что Кокорин не попал в заявку флорентийского клуба на первые два матча нового сезона чемпионата Италии. Он выступает за «фиалок» с января 2021 года.