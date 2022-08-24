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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Интер»

 
24 Августа 2022 • 21:34 Комментировать
Лацио
...
Интер Милан
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26.08 21:45

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби надеется перейти в «Интер».

Как известно, «нерадзурри» пытаются оформить переход Мануэля Аканджи из «Боруссии» Дортмунд либо Трево Чалобы из «Челси», а 34-летний итальянец – лишь третий по приоритетности вариант для миланского гранда. Чтобы увеличить шансы на переход в «Интер», сам Ачерби готов отказаться от 400 тысяч евро, положенных ему по контракту с «Лацио» за последние два месяца. Таким образом, «Интеру» не придётся выплачивать часть суммы за аренду опытного центрбека.

Трансферная стоимость Франческо Ачерби оценивается экспертами портала Transfermarkt в 4 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Франческо Ачерби Трансферы футбола - лето 2022
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ЛАЦИО ИНТЕР МИЛАН
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