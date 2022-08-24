Ачерби готов отказаться от части зарплаты ради перехода в «Интер»

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби надеется перейти в «Интер».

Как известно, «нерадзурри» пытаются оформить переход Мануэля Аканджи из «Боруссии» Дортмунд либо Трево Чалобы из «Челси», а 34-летний итальянец – лишь третий по приоритетности вариант для миланского гранда. Чтобы увеличить шансы на переход в «Интер», сам Ачерби готов отказаться от 400 тысяч евро, положенных ему по контракту с «Лацио» за последние два месяца. Таким образом, «Интеру» не придётся выплачивать часть суммы за аренду опытного центрбека.

Трансферная стоимость Франческо Ачерби оценивается экспертами портала Transfermarkt в 4 млн евро.