​Кейлор Навас на днях пройдёт медосмотр перед трансфером в «Наполи»

Страж ворот «ПСЖ» Кейлор Навас всё ближе к переходу в «Наполи». Костариканец не хочет быть резервистом для Джанлуиджи Доннаруммы, поэтому его желание сменить клубную прописку вполне естественно.

По данным Sportitalia, трансфер Наваса в «Наполи» практически закрыт. В пятницу или субботу 35-летний вратарь пройдёт медицинский осмотр и, если проблем выявлено не будет, поставит подписи в трудовом соглашении с клубом Серии А.

После двух сыгранных туров «Наполи» лидирует в чемпионате Италии. Команда Лучано Спаллетти выиграла оба прошедших матча Серии А с общим счётом 9:2.