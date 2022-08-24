В Италии рассказали, как УЕФА накажет топ-клубы Серии А

Топовые клубы Серии А будут наказаны УЕФА за нарушения правил финансового fair play. На своих страницах газета La Repubblica раскрывает некоторые детали. Так, по данным источника, «Ювентус» заплатит 3 миллиона евро штрафа, а «Милан» - 2 миллиона евро.

«Интер» и «Рома» ещё общаются с УЕФА по поводу их финансовой ситуации. Эти два клуба рискуют столкнуться более серьёзными санкциями в виде запрета на осуществление трансферных сделок на следующее лето. Переговоры «Интера» и «Ромы» с УЕФА продлятся ещё примерно 10 дней.

Ранее сообщалось, что наказаны могут быть французские «Марсель» и «ПСЖ».