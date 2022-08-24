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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий сборной Италии в шаге от перехода к Моуринью

 
24 Августа 2022 • 09:44 Комментировать

Нападающий сборной Италии Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Торино», близок к переходу в столичную «Рому», сообщается в соцсетях журналиста Николо Скиры.

По сведениям инсайдера, стороны ведут переговоры, которые уже находятся на финишной прямой. Белотти близок к подписанию с римлянами долгосрочного контракта до середины 2025 года. Его годовой заработок в Риме составит порядка трех миллионов евро.

В трансфере Андреа лично заинтересован рулевой «волков» Жозе Моуринью.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии нападающий провел 22 поединка, записав на свой счет восемь забитых мячей и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Андреа Белотти Трансферы футбола - лето 2022
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