«Милан» провёл переговоры с Тонали о новом контракте

Руководство «Милана» провело встречу с агентами полузащитника команды Сандро Тонали, на которой обсуждалось продление сотрудничества.

«Россонери» готовы подписать с игроком новый долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года. Его нынешний договор истекает в 2026 году.

Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Сандро со стороны лондонского «Арсенала».

В минувшем сезоне Тонали принял участие в 45 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи.

В новом розыгрыше Серии А он принял участие в одном матче.