Игрок «Динамо» перешёл в клуб Серии А

24-летний хавбек Никола Моро перешел из московского «Динамо» в «Болонью». Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, итальянский клуб подписал игрока на правах аренды с правом последующего выкупа за шесть миллионов евро.

Моро выступал за «бело-голубых» с лета 2020 года. В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 34 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в девять миллионов евро.