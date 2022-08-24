«Рома» и «Милан» нацелились на игрока, которым интересовался «Спартак»

28-летний французский хавбек Адриен Тамез, правами на которого владеет «Верона», может сменить клубную прописку в это трансферное окно. Как информирует Footmercato, в списке претендентов на игрока фигурируют «Рома» и «Милан».

Стоит напомнить, что несколько лет назад интерес к Тамезу проявлял московский «Спартак», однако тогда сделка не состоялась.

Срок действующего контракта Адриена с «Вероной» рассчитан до 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет десять миллионов евро.

В нынешнем сезоне хавбек провел три поединка во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.