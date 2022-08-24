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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус», «Интер» и «Милан» могут попасть под санкции УЕФА

 
24 Августа 2022 • 07:01 Комментировать (1)

Сразу несколько топ-клубов итальянского чемпионата попали в список команд, которым грозят санкции от УЕФА. Их могут наказать за нарушения правил финансового фэйр-плей, об этом рапортует Sky Italy.

По сообщениям источника, под санкции попадут туринский «Ювентус», столичная «Рома», миланский «Интер» и «Милан». Клубы могут получить не только денежные взыскания. Им также грозит ограничение на количество футболистов в заявке на турниры.

В итальянском чемпионате клубы провели два тура. По их итогам первое место занимает «Наполи», на второй строчке идет «Интер», а топ-3 замыкает «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Evgen 86
24 Августа 2022 в 07:30
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