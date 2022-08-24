«Ювентус», «Интер» и «Милан» могут попасть под санкции УЕФА

Сразу несколько топ-клубов итальянского чемпионата попали в список команд, которым грозят санкции от УЕФА. Их могут наказать за нарушения правил финансового фэйр-плей, об этом рапортует Sky Italy.

По сообщениям источника, под санкции попадут туринский «Ювентус», столичная «Рома», миланский «Интер» и «Милан». Клубы могут получить не только денежные взыскания. Им также грозит ограничение на количество футболистов в заявке на турниры.

В итальянском чемпионате клубы провели два тура. По их итогам первое место занимает «Наполи», на второй строчке идет «Интер», а топ-3 замыкает «Рома».