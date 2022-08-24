Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-звезду «Зенита»

 
24 Августа 2022 • 06:43 Комментировать

Еще один представитель итальянской Серии А заявил об интересе к полузащитнику «ПСЖ» Леандро Паредесу. Как информирует в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио, подписать игрока желает столичная «Рома».

Наставник римского клуба Жозе Моуринью выступает главным инициатором сделки. Португальский тренер уже попросил руководство клуб начать переговоры по трансферу Паредеса, которого рассматривает в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму. Голландец получил серьезную травму на тренировке и выбыл на длительный срок.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году. Его трансфер обошелся парижскому гранду в 40 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Леандро Паредес Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
07:31 · Италия. Серия А
Экс-форвард «Реала» в восторге от игры Хвичи
07:01 · Италия. Серия А
«Ювентус», «Интер» и «Милан» могут попасть под санкции УЕФА 1
06:43 · Италия. Серия А
Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-звезду «Зенита»
06:32 · Италия. Серия А
Кассано - об игре «Ювентуса»: «Сампдория» на их фоне как «Барселона»
06:26 · Италия. Серия А
Стало известно, сыграет ли Мхитарян в миланском дерби
04:13 · Италия. Серия А
Болельщика «Фиорентины» жёстко избили после матча с «Эмполи»
03:36 · Италия. Серия А
«Торино» отпустил своего защитника в клуб Серии Б официально
23 Августа
21:06 · Италия. Серия А
Бывший игрок «Ювентуса»: «Эта команда ничего не выиграет»
19:15 · Италия. Серия А
​Мертенс рассказал о сложном уходе из «Наполи»
16:11 · Англия. Чемпионшип
«Удинезе» объявил о подписании контракта с Камара официально
15:33 · Италия. Серия А
Перин признался, что думал завершить карьеру
14:58 · Италия. Серия А
Наингголан предложил свои услуги «Роме»
14:37 · Италия. Серия А
​Массажист Кокорина – о том, что форвард не играет в «Фиорентине»: «Тренерская ошибка»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Регилон может оказаться в клубе из Серии А
11:45 · Италия. Серия А
«Наполи» завершает сделку по Навасу
Все новости
Рекомендуем