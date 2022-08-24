Моуринью хочет видеть в «Роме» экс-звезду «Зенита»

Еще один представитель итальянской Серии А заявил об интересе к полузащитнику «ПСЖ» Леандро Паредесу. Как информирует в социальных сетях инсайдер Джанлука ди Марцио, подписать игрока желает столичная «Рома».

Наставник римского клуба Жозе Моуринью выступает главным инициатором сделки. Португальский тренер уже попросил руководство клуб начать переговоры по трансферу Паредеса, которого рассматривает в качестве замены Джорджиньо Вейналдуму. Голландец получил серьезную травму на тренировке и выбыл на длительный срок.

Паредес перешел в «ПСЖ» из «Зенита» в 2019 году. Его трансфер обошелся парижскому гранду в 40 миллионов евро.