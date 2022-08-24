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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, сыграет ли Мхитарян в миланском дерби

 
24 Августа 2022 • 06:26 Комментировать

Новичок миланского «Интера» Генрих Мхитарян планирует восстановиться после травмы в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Из-за повреждения армянский полузащитник не сможет помочь своей команде в поединке третьего тура чемпионата Италии против римского «Лацио». При этом его выход в матче четвертого тура с «Кремонзе» выглядит более чем вероятным. К дерби с «Миланом» в пятом туре Генрих должен подойти в полной готовности.

Мхитарян пополнил ряды «нерадзурри» этим летом на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы была «Рома».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Генрих Мхитарян
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