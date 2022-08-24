Стало известно, сыграет ли Мхитарян в миланском дерби

Новичок миланского «Интера» Генрих Мхитарян планирует восстановиться после травмы в течение ближайших нескольких недель. Об этом сообщается на страницах Calciomercato.

Из-за повреждения армянский полузащитник не сможет помочь своей команде в поединке третьего тура чемпионата Италии против римского «Лацио». При этом его выход в матче четвертого тура с «Кремонзе» выглядит более чем вероятным. К дерби с «Миланом» в пятом туре Генрих должен подойти в полной готовности.

Мхитарян пополнил ряды «нерадзурри» этим летом на правах свободного агента. Его предыдущим местом работы была «Рома».