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Чемпионат Италии. Серия А

Болельщика «Фиорентины» жёстко избили после матча с «Эмполи»

 
24 Августа 2022 • 04:13 Комментировать
Эмполи
0:0
Фиорентина
окончен

После скучноватого матча между «Эмполи» и «Фиорентиной» в рамках второго тура Серии А (0:0) 52-летний болельщик «виолы» решил зайти в местный бар. Однако там ему не повезло - там же оказались и болельщики «Эмполи», которые, заметив «чужака», принялись задевать и оскорблять его.

От слов перешли к делу - они избили мужчину, после чего убежали, оставив его на земле. Несчастный получил весьма серьезные травмы - врачи предполагают, что ближайший месяц ему придется провести на больничной койке. Полиция ищет хулиганов.

В третьем туре Серии А «Фиорентина» примет «Наполи», а «Эмполи» сыграет на выезде с «Лечче», оба матча состоятся в воскресенье, 28 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фиорентина
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