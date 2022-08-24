Итальянский «Торино», в котором выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, расстался с 25-летним защитником Якопо Сегре. Он будет защищать цвета «Палермо», который вернулся в Серию Б.

Финансовые подробности соглашения не приводятся, однако известно, что портал Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллионов евро. Зато известно, что новый контракт Сегре заключен сроком до 2025 года.

В составе «Торино» Сегре числится с 2016 года, но он провел за команду всего лишь девять матчей. В основном он выступал в аренде - в таких клубах, как «Пьяченца», «Венеция», «Кьево», «Спал» и «Перуджа».