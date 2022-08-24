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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» отпустил своего защитника в клуб Серии Б официально

 
24 Августа 2022 • 03:36 Комментировать
Кремонезе
...
Торино
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27.08 19:30

Итальянский «Торино», в котором выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, расстался с 25-летним защитником Якопо Сегре. Он будет защищать цвета «Палермо», который вернулся в Серию Б.

Финансовые подробности соглашения не приводятся, однако известно, что портал Transfermarkt оценивает его в 1,6 миллионов евро. Зато известно, что новый контракт Сегре заключен сроком до 2025 года.

В составе «Торино» Сегре числится с 2016 года, но он провел за команду всего лишь девять матчей. В основном он выступал в аренде - в таких клубах, как «Пьяченца», «Венеция», «Кьево», «Спал» и «Перуджа».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Якопо Сегре
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