​Мертенс рассказал о сложном уходе из «Наполи»

После девяти лет в «Наполи» Дрис Мертенс перебрался в «Галатасарай». Бельгийский форвард высказался об уходе из итальянского клуба.

«Это были замечательные девять лет. Конечно, всё могло сложиться по-другому. Думаю, мы могли обсудить всё с клубом раньше. Надеюсь, я смогу извлечь уроки из этого опыта.

Сегодня я счастлив, потому что мы с семьёй отправились в новое приключение. Я в прекрасном городе и в отличном клубе.

Конечно, уходить из «Наполи» было сложно. Моя жена плакала при мысли об отъезде из того дома, поэтому мы решили оставить его и проводить там как можно больше времени», - сказал Мертенс DAZN.