Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Мертенс рассказал о сложном уходе из «Наполи»

 
23 Августа 2022 • 19:15 Комментировать

После девяти лет в «Наполи» Дрис Мертенс перебрался в «Галатасарай». Бельгийский форвард высказался об уходе из итальянского клуба.

«Это были замечательные девять лет. Конечно, всё могло сложиться по-другому. Думаю, мы могли обсудить всё с клубом раньше. Надеюсь, я смогу извлечь уроки из этого опыта.

Сегодня я счастлив, потому что мы с семьёй отправились в новое приключение. Я в прекрасном городе и в отличном клубе.

Конечно, уходить из «Наполи» было сложно. Моя жена плакала при мысли об отъезде из того дома, поэтому мы решили оставить его и проводить там как можно больше времени», - сказал Мертенс DAZN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Наполи Дрис Мертенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Августа
19:15 · Италия. Серия А
​Мертенс рассказал о сложном уходе из «Наполи»
16:11 · Англия. Чемпионшип
«Удинезе» объявил о подписании контракта с Камара официально
15:33 · Италия. Серия А
Перин признался, что думал завершить карьеру
14:58 · Италия. Серия А
Наингголан предложил свои услуги «Роме»
14:37 · Италия. Серия А
​Массажист Кокорина – о том, что форвард не играет в «Фиорентине»: «Тренерская ошибка»
12:07 · Англия. Премьер-лига
Регилон может оказаться в клубе из Серии А
11:45 · Италия. Серия А
«Наполи» завершает сделку по Навасу
11:38 · Италия. Серия А
«Милан» может усилиться полузащитником «Бордо»
11:17 · Англия. Премьер-лига
Чалоба – приоритетная цель «Интера» на позицию центрального защитника
11:08 · Италия. Серия А
Влахович сделал всего 9 касаний в игре с «Сампдорией»
10:53 · Англия. Премьер-лига
«Интер» договорился с «Лацио» по Ачерби, но хочет прояснить ситуацию с Чалобой
10:07 · Италия. Серия А
Вице-президент «Ювентуса» Недвед: «Да, Депай входит в наш шорт-лист»
09:49 · Англия. Премьер-лига
«Рома» продолжает вести переговоры с лондонским клубом по продаже Клюйверта
08:29 · Англия. Премьер-лига
Итальянский клуб арендует игрока «Челси»
08:19 · Италия. Серия А
Моуринью подвёл итоги матча с «Кремонезе»
Все новости
Рекомендуем