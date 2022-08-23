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Чемпионат Италии. Серия А

​Массажист Кокорина – о том, что форвард не играет в «Фиорентине»: «Тренерская ошибка»

 
23 Августа 2022 • 14:37 Комментировать

Работающий с Александром Кокориным массажист Сергей Колесников поделился своими мыслями о том, почему форвард не играет за «Фиорентину».

По словам Колесникова, Кокорин забивал во время двусторонних игр и на тренировках, но это не изменило его ситуацию.

«Потом он на тренировочке ещё три забил. То есть он тренируется. Я думаю, тут чисто тренерская ошибка. Как-то они не находят общий язык, потому что Саша по-итальянски не говорит, а тот - по-английски», - сказал Колесников, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Напомним, что Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» в начале 2021 года. Впрочем, трансфер россиянина стал провальным. Кокорин часто оказывался в клубном лазарете, а когда выходил на поле, то ничем не запоминался.

Как известно, «Фиорентина» пыталась расторгнуть контракт с Александром Кокориным.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сергей Колесников
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