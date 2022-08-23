Моуринью подвёл итоги матча с «Кремонезе»

Наставник столичной «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Кремонезе» в матче второго тура чемпионата Италии. «Волки» выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил защитник Крис Смоллинг.

«Мы столкнулись с серьезным сопротивлением, соперник отлично играл. Когда ты создаешь голевые моменты, но не забиваешь, становится немного тревожно. В последнем отрезке встречи у гостей были опасные моменты. Так что мы добыли важные три балла», - приводит слова португальского специалиста Football-Italia.

По итогам двух туров римский коллектив набрал шесть баллов и располагается в лидирующей группе.