Моуринью: «Дибала, Абрахам и Дзаньоло ещё забьют свои голы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью не беспокоится о том, что звёздное атакующее трио пока не отличается голами.

Оба матча римлян на старте нового розыгрыша Серии А завершились победой 1:0. Голами отметились Кристанте и Смоллинг.

«Пока что мы выигрываем благодаря голам защитников, но меня это не тревожит – Дибала, Абрахам и Дзаньоло ещё забьют своё», – отметил португалец.

Впрочем, с голом итальянца придётся подождать: на 45-й минуте встречи с «Кремонезе» он травмировал плечо.

«Очень неприятно терять такого важного игрока. Мы лишились второго ключевого футболиста [ранее – Вейналдума] за последние дни, и теперь у нас не так много опций, но такое, увы, случается в футболе», – сказал Моуринью.