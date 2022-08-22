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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» потеряла из-за травмы второго важного игрока за два дня

 
22 Августа 2022 • 23:11 Комментировать
Рома
1:0
Кремонезе
окончен

Лидер «Ромы» Николо Дзаньоло травмировался в матче чемпионата Италии против «Кремонезе».

23-летний футболист неудачно приземлился на плечо, в результате чего был вынужден покинуть поле в конце первого тайма. Как сообщает Sky Sport Italia, обследование не выявило у игрока перелома, однако из-за вывиха плеча Дзаньоло, как ожидается, не сможет выйти на поле в течение месяца.

Напомним, что в воскресенье официальный сайт «Ромы» сообщил о переломе Джорджиньо Вейналдума, полученном на тренировке. Арендованный у «ПСЖ» голландец вернётся в строй только к концу года.

«Рома» сумела с минимальным счётом одолеть «Кремонезе» благодаря голу, забитому на 65-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джорджиньо Вейналдум Николо Дзаньоло
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окончен Рома 1:0 Кремонезе 1.25 5.80 12.50
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