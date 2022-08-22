Моуринью и «Рома» полюбили счёт 1:0

В итальянском чемпионате завершается второй тур, сейчас между собой сражаются «Ювентус» и «Сампдория» (не забудьте включить нашу онлайн-трансляцию и следить за тем, как «Ювентус» пытается выйти вперед), а чуть раньше «Рома» с минимальным счётом переиграла «Кремонезе».

В первом туре римляне обыграли в гостях «Салернитану» - также с минимальным счетом. Всего же с начала прошлого сезона «Рома» выиграла уже восемь матчей со счетом 1:0, и это рекорд итальянского чемпионата за вышеуказанный промежуток времени.

В следующем, третьем туре Серии А «Рома» сыграет в гостях как раз с туринским «Ювентусом».