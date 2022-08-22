Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» с минимальным счетом одолела дерзкого новичка Серии А

 
22 Августа 2022 • 21:40 Комментировать
Рома
1:0
Кремонезе
окончен

Столичная «Рома» в понедельник, 22 августа, смогла с минимальным счетом одолеть новичка чемпионата Италии – «Кремонезе». Встреча второго тура Серии А завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

Протокол игры  
Рома1:0Кремонезе
(1:0) Смоллинг Крис65'  
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаСмоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп Рик 86' (Челик Зеки ( 86') Спинаццола Леонардо 72' (Залевски Никола ( 72') Пеллегрини ЛоренцоКристанте БрианДибала Пауло 72' (Матич Неманья ( 72') Дзаньоло Николо 45' (Эль-Шаарави Стефан ( 45') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБове ЭдоардоТрипи ФилиппоШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсСвилар МилеКумбулла Мараш
Ионуц Андрей РадуАйву Эмануэль  24' 56' (Буонаюто Кристиан ( 56') Кирикеш ВладЛочошвили Лука 85' (Чофани Даниэль ( 85') Гильоне Паоло 56' (Бьянкетти Маттео ( 56'  79') Валери ЭмануэлеПикель ШарльАскасибар СантьягоДзанимачча Лука  50' 56' (Баэс Хайме ( 56') Дессерс СирильОкереке Давид 78' (Цаджу Франк ( 78')
Запасные: Васкес ХоанМиланезе ТоммазоChristian AcellaДи Кармине СамуэльКваглиата ДжакомоНдиайе МаиссеСарр МухамадуСерникола ЛеонардоСаро Джанлука
22 августа. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

Видео

Абрахам не забивает в пустые ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Абрахам не забивает в пустые ворота (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Дессерс попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Дессерс попадает в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Эль-Шаарави сотрясает каркас ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Эль-Шаарави сотрясает каркас ворот (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Криса Смоллинга (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Криса Смоллинга (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Пикеля в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Удар Пикеля в штангу (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Гол и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

Единственный мяч на 65-й минут матча провели футболисты римской команды благодаря точному удару Криса Смоллинга. Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов провел встречу на скамейке запасных.

Стоит отметить, что после двух туров чемпионата Италии римляне идут со 100%-ным показателем, набрав шесть очков и примкнув к группе лидеров в лице «Наполи» и «Интера», также добывших две победы на старте сезона.

В следующем туре «Рома» сыграет в центральном матче игрового дня с туринским «Ювентусом». «Кремонезе» будет протестирована новым клубом Алексея Миранчука – «Торино».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Серия А Чемпионат Италии Кремонезе Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рома 1:0 Кремонезе 1.25 5.80 12.50
Идет 64 минута Сампдория 0:0 Ювентус 5.70 3.85 1.62
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
21:56 · Россия. Премьер-лига
Моро согласовал детали контракта с «Болоньей»
21:40 · Италия. Серия А
«Рома» с минимальным счетом одолела дерзкого новичка Серии А
21:15 · Италия. Серия А
«Сампдория» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:00 · Италия. Серия А
«Рома» - «Кремонезе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
18:18 · Италия. Серия А
Юмтити прилетит в Лечче уже во вторник
17:34 · Италия. Серия А
Итальянское издание: «Переход Депая в «Ювентус не состоится» 1
15:18 · Италия. Серия А
Сакки – о Леау: «Иногда он ленив»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ворвался в гонку за футболистом «Ромы»
14:58 · Италия. Серия А
​Моуринью назвал «подонками» тех, кто распускает слухи о Вейналдуме
09:31 · Италия. Серия А
Моуринью: «Не знаю, сможем ли мы подписать Белотти»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил трансфер Хвичи в «Наполи»
06:53 · Италия. Серия А
Гасперини оценил игру Малиновского в матче с «Миланом»
06:32 · Италия. Серия А
Хвича прокомментировал свой дубль за «Наполи»
02:48 · Италия. Серия А
Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отправил официальный запрос по Танганге
Все новости
Рекомендуем