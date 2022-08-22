«Рома» с минимальным счетом одолела дерзкого новичка Серии А

Столичная «Рома» в понедельник, 22 августа, смогла с минимальным счетом одолеть новичка чемпионата Италии – «Кремонезе». Встреча второго тура Серии А завершилась со счетом 1:0 в пользу «волков».

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Единственный мяч на 65-й минут матча провели футболисты римской команды благодаря точному удару Криса Смоллинга. Бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов провел встречу на скамейке запасных.

Стоит отметить, что после двух туров чемпионата Италии римляне идут со 100%-ным показателем, набрав шесть очков и примкнув к группе лидеров в лице «Наполи» и «Интера», также добывших две победы на старте сезона.

В следующем туре «Рома» сыграет в центральном матче игрового дня с туринским «Ювентусом». «Кремонезе» будет протестирована новым клубом Алексея Миранчука – «Торино».