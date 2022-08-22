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Чемпионат Италии. Серия А

Юмтити прилетит в Лечче уже во вторник

 
22 Августа 2022 • 18:18 Комментировать
Лечче
...
Эмполи
28.08 21:45

Мы уже сообщали о том, что французский защитник Самуэль Юмтити наконец-то нашел вариант трудоустройства - его услугами заинтересовался итальянский «Лечче». Как уточняет испанское издание Sport.es, Юмтити прилетит в Лечче уже во вторник, то есть завтра. Ему предстоит процедура медицинского осмотра (в прошлый раз с французским «Ренном» препятствием стала именно она).

Юмтити должен помочь клубу, который неудачно начал сезон, проиграв сперва вице-чемпиону «Интеру», а затем и «Сассуоло». В третьем туре итальянского чемпионата Серии А «Леччче» примет дома «Эмполи», эта игра состоится 28 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЛЕЧЧЕ ЭМПОЛИ
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