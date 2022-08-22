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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянское издание: «Переход Депая в «Ювентус не состоится»

 
22 Августа 2022 • 17:34 Комментировать (1)

Переход нападающего «Барселоны» в туринский «Ювентус» не состоится. В этом уверенно итальянское издание Gazzetta dello Sport. Сам игрок атаки каталонцев не планировал уходить из испанского клуба, если верить его окружению.

«Барселона согласна разорвать контракт с голландцем, предварительно уже договорилась и с «Ювентусом», но теперь туринцы считают запросы Депая чрезмерными. Переход Депая в «Ювентус» не состоится», - заявляет источник.

В минувшем сезоне голландский футболист смог забить за «Барселону» 13 голов в 37 матчах. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Барселона Чемпионат Италии Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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Ando Loko
22 Августа 2022 в 17:39
Депаю нужно по-любому уходить, через 2 месяца чемпионат мира и сложно будет на нём выступить к качестве лавочника.
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