Итальянское издание: «Переход Депая в «Ювентус не состоится»

Переход нападающего «Барселоны» в туринский «Ювентус» не состоится. В этом уверенно итальянское издание Gazzetta dello Sport. Сам игрок атаки каталонцев не планировал уходить из испанского клуба, если верить его окружению.

«Барселона согласна разорвать контракт с голландцем, предварительно уже договорилась и с «Ювентусом», но теперь туринцы считают запросы Депая чрезмерными. Переход Депая в «Ювентус» не состоится», - заявляет источник.

В минувшем сезоне голландский футболист смог забить за «Барселону» 13 голов в 37 матчах. Его трудовое соглашение с «сине-гранатовыми» рассчитано до лета 2023 года.