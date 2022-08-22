​Моуринью назвал «подонками» тех, кто распускает слухи о Вейналдуме

Джорджиньо Вейналдум после трансфера успел сыграть за «Рому» только 12 минут. Голландец получил перелом и на долгое время угодил в лазарет. Публикацию в социальных сетях на этот счёт сделал главный тренер команды Жозе Моуринью.

«Иногда футбол может быть дерьмом. Всего за две недели Джини стал одним из нас благодаря человеческим качествам (о футбольных мы и так знали). К сожалению, из-за неудачной ситуации он получил серьёзную травму и не будет играть долгое время.

Но дерьмом могут быть и люди. Те, кто распускает слухи о том, что в случившимся виноват такой топ-парень как Феликс, - настоящие подонки», - написал Моуринью.

Ранее в СМИ появилась информация, что Феликс Афена-Гьян специально травмировал Джорджиньо Вейналдума на тренировке.