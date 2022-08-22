Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью назвал «подонками» тех, кто распускает слухи о Вейналдуме

 
22 Августа 2022 • 14:58 Комментировать

Джорджиньо Вейналдум после трансфера успел сыграть за «Рому» только 12 минут. Голландец получил перелом и на долгое время угодил в лазарет. Публикацию в социальных сетях на этот счёт сделал главный тренер команды Жозе Моуринью.

«Иногда футбол может быть дерьмом. Всего за две недели Джини стал одним из нас благодаря человеческим качествам (о футбольных мы и так знали). К сожалению, из-за неудачной ситуации он получил серьёзную травму и не будет играть долгое время.

Но дерьмом могут быть и люди. Те, кто распускает слухи о том, что в случившимся виноват такой топ-парень как Феликс, - настоящие подонки», - написал Моуринью.

Ранее в СМИ появилась информация, что Феликс Афена-Гьян специально травмировал Джорджиньо Вейналдума на тренировке. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Джорджиньо Вейналдум Феликс Афена-Гьян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.08  19:30 Рома ... Кремонезе 1.25 5.80 12.50
22.08  21:45 Сампдория ... Ювентус 5.70 3.85 1.62
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Августа
15:18 · Италия. Серия А
Сакки – о Леау: «Иногда он ленив»
15:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ворвался в гонку за футболистом «Ромы»
14:58 · Италия. Серия А
​Моуринью назвал «подонками» тех, кто распускает слухи о Вейналдуме
09:31 · Италия. Серия А
Моуринью: «Не знаю, сможем ли мы подписать Белотти»
08:29 · Россия. Премьер-лига
Сёмин оценил трансфер Хвичи в «Наполи»
06:53 · Италия. Серия А
Гасперини оценил игру Малиновского в матче с «Миланом»
06:32 · Италия. Серия А
Хвича прокомментировал свой дубль за «Наполи»
02:48 · Италия. Серия А
Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома
00:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» отправил официальный запрос по Танганге
00:27 · Италия. Серия А
Пиоли удовлетворён игрой «Милана» в ничейном матче с «Аталантой»
21 Августа
23:46 · Италия. Серия А
«Болонья» и «Верона» не определили победителя
23:43 · Италия. Серия А
«Милан» потерял первые очки в сезоне, не сумев обыграть «Аталанту» 2
22:57 · Италия. Серия А
У Вейналдума выявлен перелом
22:52 · Италия. Серия А
Арнаутович повторил достижение Роберто Баджо
22:35 · Италия. Серия А
Спаллетти: «Кварацхелия может играть ещё лучше»
Все новости
Рекомендуем