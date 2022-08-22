Моуринью: «Не знаю, сможем ли мы подписать Белотти»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью пока не знает, сможет ли его клуб подписать нападающего Андреа Белотти, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Торино».

«Я пока не знаю, сможем ли мы подписать Белотти. Я могу говорить о нём, потому что он находится в статусе свободного агента. Я счастлив слышать, он он хочет перейти в «Рому». Мне это нравится, наш спортивный директор отлично всё знает», – сказал Моуринью на пресс-конференции.

Напомним, что Белотти в прошлом сезоне забил 8 голов в итальянской Серии А. На игрока также ранее претендовала «Фиорентина», но клуб уже приобрёл у мадридского «Реала» Луку Йовича.