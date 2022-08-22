Хвича прокомментировал свой дубль за «Наполи»

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия прокомментировал свой дубль в поединке второго тура Серии А против «Монцы». Встреча завершилась разгромной победой неаполитанского коллектива со счетом 4:0.

«Дом, милый дом…», - оставил такое сообщение Кварацхелия в социальных сетях.

Напомним, что в первом туре Хвича также отметился результативными действиями. Грузин забил гол и сделал результативную передачу во встрече с «Вероной» (5:2).

Кварацхелия пополнил ряды «Наполи» в летнее трансферное окно. В чемпионате России полузащитник известен по выступлениям за казанский «Рубин».