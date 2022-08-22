Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум пропустит не менее двух-трёх месяцев.

Как сообщалось ранее, голландец получил серьёзную травму на тренировке. Перелом расценивается как «относительно несложный», докладывает издание Football-Italia, однако в случае хирургического вмешательства игроку придётся пропустить около трёх месяцев. Таким образом, у Вейналдума остаются небольшие шансы восстановиться к началу предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре. Впрочем, прогноз не окончательный и может измениться в ближайшие дни.

Напомним, что 31-летний хавбек арендован «Ромой» у «ПСЖ» до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа. Вероятно, римляне обратятся к трансферному рынку с целью найти временную замену Вейналдуму.