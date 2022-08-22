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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома

 
22 Августа 2022 • 02:48 Комментировать
Рома
...
Кремонезе
1.25 5.80 12.50
Через 16 ч. 23 мин.

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум пропустит не менее двух-трёх месяцев.

Как сообщалось ранее, голландец получил серьёзную травму на тренировке. Перелом расценивается как «относительно несложный», докладывает издание Football-Italia, однако в случае хирургического вмешательства игроку придётся пропустить около трёх месяцев. Таким образом, у Вейналдума остаются небольшие шансы восстановиться к началу предстоящего чемпионата мира, который пройдёт в Катаре. Впрочем, прогноз не окончательный и может измениться в ближайшие дни.

Напомним, что 31-летний хавбек арендован «Ромой» у «ПСЖ» до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа. Вероятно, римляне обратятся к трансферному рынку с целью найти временную замену Вейналдуму.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Джорджиньо Вейналдум
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Сегодня, 22 Августа
02:48 · Италия. Серия А
Стало известно, когда восстановится Вейналдум, выбывший из-за перелома
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