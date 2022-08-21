У Вейналдума выявлен перелом

Полузащитник «Ромы» Джорджиньо Вейналдум рискует надолго выбыть из строя из-за травмы.

Как сообщила пресс-служба римского клуба, обследование выявило у голландца перелом большеберцовой кости. Арендованный у французского «ПСЖ» игрок получил травму на сегодняшней тренировке.

Вейналдум пополнил ряды «Ромы» всего две недели назад, присоединившись к команде Жозе Моуринью на правах аренды до конца сезона 2022/23 с возможностью последующего выкупа. В составе «волков» полузащитник успел провести всего один матч, выйдя на замену в поединке первого тура Серии А против «Салернитаны» на 78-й минуте.