Арнаутович повторил достижение Роберто Баджо

В матче третьего тура итальянского чемпионата Серии А «Болонья» принимает дома «Верону». Счет в этой игре был открыт в середине первого тайма - это сделал австрийский футболист сербского происхождения Марко Арнаутович. Он стал первым игроком «Болоньи» в 21-м веке, который забил голы в двух стартовых матчах чемпионата Серии А. Последним футболистом, кто сделал это в «Болонье», был легендарный «Хвостик» - Роберто Баджо в сезоне 1997\1998.

Следить за событиями матча между «Болоньи» и «Вероной» в рамках третьего тура итальянского чемпионата Серии А можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.