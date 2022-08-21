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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Кварацхелия может играть ещё лучше»

 
21 Августа 2022 • 22:35 Комментировать
Наполи
4:0
Монца
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти считает, что Хвича Кварацхелия способен на большее, несмотря на результативность новичка.

Экс-футболист «Рубина» отметился тремя голами и одной результативной передачей в двух стартовых встречах за «Наполи» в Серии А.

«На Кварацхелию оказывается серьёзное давление, так что пока он не проявил себя во всей красе, – рассказывает итальянский специалист в интервью после победы над «Монцей» (4:0). – Все увидят, какой он игрок, когда он полностью адаптируется. Я доволен его текущим уровнем, но он может играть ещё лучше», – отметил Спаллетти.

В сегодняшнем поединке 21-летний грузинский вингер отметился дублем.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи Хвича Кварацхелия
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