Дзаньоло решил остаться в «Роме» из-за Моуринью

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло, судя по всему, продолжит выступать за римлян.

23-летний футболист был близок к переходу в «Ювентус», а также привлёк к себе интерес со стороны английского «Тоттенхэма», но вместо ухода вот-вот подпишет новый контракт с «Ромой». Как сообщает журналист-инсайдер Альфредо Педулла, Дзаньоло отлично сработался с наставником Жозе Моуринью, поэтому окончательно решил остаться в Риме и продолжить выступать под началом знаменитого португальского специалиста.

Напомним, что «Рома» требовала около 40 млн евро за Дзаньоло, но «Ювентус» так и не смог удовлетворить данный запрос.