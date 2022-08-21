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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» в большинстве не смогла открыть счёт в матче с «Эмполи»

 
21 Августа 2022 • 21:36 Комментировать
Эмполи
0:0
Фиорентина
окончен

Во втором туре Серии А «Фиорентина» гостила у «Эмполи». Игра получилась тактической с небольшим количеством моментов. У «фиалок» улучшились шансы на успех с удалением у соперника Себастьяно Луперто, но и в заключительной четверти флорентийцы не были особо опасны - 0:0. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.

Протокол игры  
Эмполи0:0Фиорентина
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарИсмайли АрдианЛуперто Себастьяно  67'Паризи ФабьяноХендерсон Лиам 86' (Грасси Альберто ( 86') Марин РэзванБандинелли Филиппо  32' 63' (Хаас Николас ( 63') Байрами Недим 67' (Сатриано Мартин ( 67') Ламмерс Сэм 63' (Камбьяги Николо ( 63') Дестро Маттиа 68' (Де Винтер Кони ( 68')
Запасные: Дельи Инноченти ДуччоФаццини ЯкопоКрочата ДжованниКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеЭконг ЭммануэльБальданци Томмазо
Голлини ПьерлуиджиДодо ДомилсонМиленкович НиколаМартинес Лукас IIТерзич Алекса 86' (Бираги Кристиано ( 86') Бонавентура ДжакомоМандрагора РоландоМале Юссеф  40' 46' (Соттиль Рикардо ( 46'  73') Иконе Жонатан  37' 76' (Гонсалес Николас ( 76') Йович Лука 87' (Кабрал Артур ( 87') Сапонара Риккардо 46' (Дункан Альфред ( 46')
Запасные: Черофолини МикелеРаньери ЛукаКуаме КристианАмрабат СофьянБьянко АлессандроНастасич МатияТерраччиано ПьетроВенути ЛоренцоБенасси Марко
21 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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Эмполи Фиорентина
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окончен Эмполи 0:0 Фиорентина 3.70 3.80 1.95
окончен Наполи 4:0 Монца 1.35 5.50 8.00
Идет 78 минута Болонья 1:1 Верона 2.15 3.45 3.40
Идет 80 минута Аталанта 1:1 Милан 2.85 3.55 2.55
22.08  19:30 Рома ... Кремонезе 1.25 5.80 12.50
22.08  21:45 Сампдория ... Ювентус 5.70 3.85 1.62
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