«Фиорентина» в большинстве не смогла открыть счёт в матче с «Эмполи»

Во втором туре Серии А «Фиорентина» гостила у «Эмполи». Игра получилась тактической с небольшим количеством моментов. У «фиалок» улучшились шансы на успех с удалением у соперника Себастьяно Луперто, но и в заключительной четверти флорентийцы не были особо опасны - 0:0. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.
Протокол игры
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно• 67'Паризи Фабьяно•Хендерсон Лиам86' (Грасси Альберто (86') •Марин Рэзван•Бандинелли Филиппо 32'63' (Хаас Николас (63') •Байрами Недим67' (Сатриано Мартин (67') •Ламмерс Сэм63' (Камбьяги Николо (63') •Дестро Маттиа68' (Де Винтер Кони (68')
Голлини Пьерлуиджи•Додо Домилсон•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II•Терзич Алекса86' (Бираги Кристиано (86') •Бонавентура Джакомо•Мандрагора Роландо•Мале Юссеф 40'46' (Соттиль Рикардо (46') • 73'Иконе Жонатан 37'76' (Гонсалес Николас (76') •Йович Лука87' (Кабрал Артур (87') •Сапонара Риккардо46' (Дункан Альфред (46')
21 августа. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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