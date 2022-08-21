«Фиорентина» в большинстве не смогла открыть счёт в матче с «Эмполи»

Во втором туре Серии А «Фиорентина» гостила у «Эмполи». Игра получилась тактической с небольшим количеством моментов. У «фиалок» улучшились шансы на успех с удалением у соперника Себастьяно Луперто, но и в заключительной четверти флорентийцы не были особо опасны - 0:0. Форвард Александр Кокорин не попал в заявку на игру.