Очередные голы Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Монцу»

«Наполи» продолжает разгромно обыгрывать соперников по Серии А. Во втором туре команда Лучано Спаллетти набрала три очка в домашней встрече с «Монцей». Снова отлично себя проявил экс-казанец Хвича Кварацхелия, который в первом тайме получил мяч у штрафной, сместился в центр и метров с 25 пробил точно в правый угол ворот. После перерыва грузин при сопротивлении соперников взял игру на себя, продвинулся в штрафной к воротам и оформил дубль, заодно выйдя на первое место в гонке бомбардиров. Также отличились Виктор Осимхен и Мин-Чжэ Ким - 4:0. Их команда лидирует.
Протокол игры
|(1:0) Кварацхелия Хвича35'
|(2:0) Осимхен Виктор45'
|(3:0) Кварацхелия Хвича62'
|(4:0) Ким Мин-Чжэ90'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни• 73'Ррахмани Амир•Ким Мин-Чжэ•Руй Мариу 59'70' (Элмас Эльиф (70') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Лоботка Станислав78' (Дзербин Алессио (78') •Зелиньски Пётр•Лосано Ирвинг78' (Политано Маттео (78') •Осимхен Виктор84' (Уна Адам (84') •Кварацхелия Хвича70' (Оливера Матиас (70')
Ди Грегорио Микеле•Марлон•Раноккия Андреа48' (Антов Валентин (48') •Карбони Андреа•Биринделли Самуэле84' (Колпани Андреа (84') •Д'Аллесандро Марко46' (Молина Сальваторе (46') •Раноккья Филиппо58' (Валоти Матиа (58') •Барберис Андреа•Сенси Стефано•Капрари Джанлука• 38'Петанья Андреа83' (Гюткьяр Кристиан (83')
21 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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