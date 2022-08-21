Очередные голы Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Монцу»

«Наполи» продолжает разгромно обыгрывать соперников по Серии А. Во втором туре команда Лучано Спаллетти набрала три очка в домашней встрече с «Монцей». Снова отлично себя проявил экс-казанец Хвича Кварацхелия, который в первом тайме получил мяч у штрафной, сместился в центр и метров с 25 пробил точно в правый угол ворот. После перерыва грузин при сопротивлении соперников взял игру на себя, продвинулся в штрафной к воротам и оформил дубль, заодно выйдя на первое место в гонке бомбардиров. Также отличились Виктор Осимхен и Мин-Чжэ Ким - 4:0. Их команда лидирует.

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