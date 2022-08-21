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Чемпионат Италии. Серия А

Очередные голы Кварацхелии помогли «Наполи» разгромить «Монцу»

 
21 Августа 2022 • 21:31 Комментировать (1)
Наполи
4:0
Монца
окончен

«Наполи» продолжает разгромно обыгрывать соперников по Серии А. Во втором туре команда Лучано Спаллетти набрала три очка в домашней встрече с «Монцей». Снова отлично себя проявил экс-казанец Хвича Кварацхелия, который в первом тайме получил мяч у штрафной, сместился в центр и метров с 25 пробил точно в правый угол ворот. После перерыва грузин при сопротивлении соперников взял игру на себя, продвинулся в штрафной к воротам и оформил дубль, заодно выйдя на первое место в гонке бомбардиров. Также отличились Виктор Осимхен и Мин-Чжэ Ким - 4:0. Их команда лидирует.

Протокол игры  
Наполи4:0Монца
(1:0) Кварацхелия Хвича35'  
(2:0) Осимхен Виктор45'  
(3:0) Кварацхелия Хвича62'  
(4:0) Ким Мин-Чжэ90'  
Мерет АлексДи Лоренцо Джованни  73'Ррахмани АмирКим Мин-ЧжэРуй Мариу  59' 70' (Элмас Эльиф ( 70') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка Станислав 78' (Дзербин Алессио ( 78') Зелиньски ПётрЛосано Ирвинг 78' (Политано Маттео ( 78') Осимхен Виктор 84' (Уна Адам ( 84') Кварацхелия Хвича 70' (Оливера Матиас ( 70')
Запасные: Распадори ДжакомоСиригу СальватореНдомбеле ТангиМарфелла ДавидеЖуан ЖезусДзаноли АлессандроЭстигор ЛеоСимеоне Джованни
Ди Грегорио МикелеМарлонРаноккия Андреа 48' (Антов Валентин ( 48') Карбони АндреаБиринделли Самуэле 84' (Колпани Андреа ( 84') Д'Аллесандро Марко 46' (Молина Сальваторе ( 46') Раноккья Филиппо 58' (Валоти Матиа ( 58') Барберис АндреаСенси СтефаноКапрари Джанлука  38'Петанья Андреа 83' (Гюткьяр Кристиан ( 83')
Запасные: Соррентино АлессандроБондо ВарренПессина МаттеоМачин ХосеКальдирола ЛукаВиньято СамуэлеКраньо АлессиоМарроне ЛукаЧиурриа Патрик
21 августа. Стадион "Диего Армандо Марадона".

Видео

1:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Виктора Осимхена (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:0. Гол Хвичи Кварацхелии (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Отмененный гол Петаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Отмененный гол Петаньи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Ким Мин-Чжа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Ким Мин-Чжа (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Монца Хвича Кварацхелия
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
21 Августа 2022 в 22:10
ПРедставляю бы уровень шума в наших инэт -СМИ, если бы (хотя бы вполовину) такое сотворил Миранчук и т.д.). А про Хвичу писали же - не потянет. Ну-ну, посмотрим дальше)
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окончен Эмполи 0:0 Фиорентина 3.70 3.80 1.95
окончен Наполи 4:0 Монца 1.35 5.50 8.00
Идет 78 минута Болонья 1:1 Верона 2.15 3.45 3.40
Идет 80 минута Аталанта 1:1 Милан 2.85 3.55 2.55
22.08  19:30 Рома ... Кремонезе 1.25 5.80 12.50
22.08  21:45 Сампдория ... Ювентус 5.70 3.85 1.62
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