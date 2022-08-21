Кварацхелия повторил достижение Кавани и Кальехона

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия впечатляюще проводит первые матчи в Италии.

21-летний грузинский вингер стал лишь четвёртым игроком «Наполи» с начала прошлого десятилетия, сумевшим отличиться в обоих стартовых матчах в составе команды в Серии А. По данным Opta, ранее это удавалось только Эдинсону Кавани (в 2010 году), Хосе Кальехону (2013) и Лоренцо Тонелли (2017).

Экс-футболист «Рубина» поразил ворота «Вероны» в дебютной встрече за неаполитанцев в чемпионате Италии, а в поединке второго тура забил «Монце».

Хвича Кварацхелия перебрался в «Наполи» нынешним летом из «Динамо» Батуми.