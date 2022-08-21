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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия повторил достижение Кавани и Кальехона

 
21 Августа 2022 • 20:46 Комментировать
Наполи
3:0
Монца
1.35 5.50 8.00
2-й тайм

Новичок «Наполи» Хвича Кварацхелия впечатляюще проводит первые матчи в Италии.

21-летний грузинский вингер стал лишь четвёртым игроком «Наполи» с начала прошлого десятилетия, сумевшим отличиться в обоих стартовых матчах в составе команды в Серии А. По данным Opta, ранее это удавалось только Эдинсону Кавани (в 2010 году), Хосе Кальехону (2013) и Лоренцо Тонелли (2017).

Экс-футболист «Рубина» поразил ворота «Вероны» в дебютной встрече за неаполитанцев в чемпионате Италии, а в поединке второго тура забил «Монце».

Хвича Кварацхелия перебрался в «Наполи» нынешним летом из «Динамо» Батуми.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Эдинсон Кавани Хосе Кальехон Лоренцо Тонелли Хвича Кварацхелия
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Идет 93 минута Эмполи 0:0 Фиорентина 3.70 3.80 1.95
Идет 93 минута Наполи 3:0 Монца 1.35 5.50 8.00
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.15 3.45 3.40
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.85 3.55 2.55
22.08  19:30 Рома ... Кремонезе 1.25 5.80 12.50
22.08  21:45 Сампдория ... Ювентус 5.70 3.85 1.62
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