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Чемпионат Италии. Серия А

​Это’О считает Моуринью лучшим из-за любви к африканцам

21 Августа 2022 • 17:57 Комментировать
 

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О высказался о Жозе Моуринью. Камерунец в своё время работал под руководством португальского тренера в «Интере».

«Моуринью лучший тренер в мире, потому что считает африканских игроков лучшими. Он так верит в Африку и африканских футболистов, что даёт им шанс в любое время. Недавно Жозе даже ездил в Намибию на отдых», - слова Это’О приводит Football Italia со ссылкой на Joy Sports.

Самуэль Это’О был частью «Интера», который в сезоне 2009/2010 под руководством Жозе Моуринью выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.  

В настоящий момент Жозе Моуринью возглавляет «Рому».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Самюэль Это'О
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