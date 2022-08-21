​Это’О считает Моуринью лучшим из-за любви к африканцам

Известный в прошлом футболист Самюэль Это’О высказался о Жозе Моуринью. Камерунец в своё время работал под руководством португальского тренера в «Интере».

«Моуринью лучший тренер в мире, потому что считает африканских игроков лучшими. Он так верит в Африку и африканских футболистов, что даёт им шанс в любое время. Недавно Жозе даже ездил в Намибию на отдых», - слова Это’О приводит Football Italia со ссылкой на Joy Sports.

Самуэль Это’О был частью «Интера», который в сезоне 2009/2010 под руководством Жозе Моуринью выиграл чемпионат Италии, Кубок Италии и Лигу чемпионов.

В настоящий момент Жозе Моуринью возглавляет «Рому».