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Чемпионат Италии. Серия А

Стало известно, когда Миранчук вернётся на поле

21 Августа 2022 • 14:19 Комментировать
Кремонезе
...
Торино
27.08 19:30
 

В «Торино» рассказали о том, через какое время полузащитник команды Алексей Миранчук будет готов вернуться на поле.

«Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30-40 дней», — цитирует представителя «Торино» «РИА Новости».

Напомним, российский полузащитник получил травму в матче первого тура Серии А в матче с «Монцей» (2:1), где он отыграл первый тайм и отметился забитым мячом.

Миранчук перебрался в «Торино» из «Аталанты» текущим летом на правах аренды с последующим правом выкупа. Портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук
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