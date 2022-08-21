Стало известно, когда Миранчук вернётся на поле

В «Торино» рассказали о том, через какое время полузащитник команды Алексей Миранчук будет готов вернуться на поле.

«Алексей начал свой реабилитационный процесс в Турине. Скорее всего, он пропустит 30-40 дней», — цитирует представителя «Торино» «РИА Новости».

Напомним, российский полузащитник получил травму в матче первого тура Серии А в матче с «Монцей» (2:1), где он отыграл первый тайм и отметился забитым мячом.

Миранчук перебрался в «Торино» из «Аталанты» текущим летом на правах аренды с последующим правом выкупа. Портал transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 10 миллионов евро.