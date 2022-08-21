«Ювентус» может отказаться от Депая - у туринцев есть два запасных варианта

Трансфер голландского нападающего Мемфиса Депая из каталонской «Барселоны» в туринский «Ювентус» под угрозой срыва. Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, боссы итальянского гранда не хотят удовлетворять денежные запросы футболиста.

«Старая синьора» собирается отказаться от подписания Депая и уже рассматривает альтернативные варианты. В трансферном шорт-листе туринского гранда фигурируют Аркадиуш Милик и Марко Арнаутович.

Ранее появилась информация, что Мемфис расторгнет трудовой договор с «сине-гранатовыми» и присоединится к «Ювентусу» на правах свободного агента.