Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А

Тренерский штаб «Фиорентины» определился с заявкой команды на поединок второго тура чемпионата Италии против «Эмполи». Примечательно, что российский нападающий Александр Кокорин снова оказался вне заявочного листа флорентийцев.

Ранее форвард по аналогичной причине не принял участия в матче с «Кремонезе» в стартовом туре Серии А.

Встреча между «Фиорентиной» и «Эмполи» пройдет сегодня, 21 августа, на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин перешел в стан «фиалок» в январе прошлого года из «Спартака». Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.