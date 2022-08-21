Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А

21 Августа 2022 • 11:58 Комментировать
Эмполи
...
Фиорентина
3.80 3.85 1.90
Через 5 ч. 4 мин.
 

Тренерский штаб «Фиорентины» определился с заявкой команды на поединок второго тура чемпионата Италии против «Эмполи». Примечательно, что российский нападающий Александр Кокорин снова оказался вне заявочного листа флорентийцев.

Ранее форвард по аналогичной причине не принял участия в матче с «Кремонезе» в стартовом туре Серии А.

Встреча между «Фиорентиной» и «Эмполи» пройдет сегодня, 21 августа, на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин перешел в стан «фиалок» в январе прошлого года из «Спартака». Его трансфер обошелся итальянскому клубу в 4,5 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ФИОРЕНТИНА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.08  19:30 Эмполи ... Фиорентина 3.80 3.85 1.90
21.08  19:30 Наполи ... Монца 1.35 5.30 8.50
21.08  21:45 Болонья ... Верона 2.20 3.45 3.35
21.08  21:45 Аталанта ... Милан 2.85 3.50 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Августа
14:19 · Италия. Серия А
Стало известно, когда Миранчук вернётся на поле
13:30 · Италия. Серия А
«Сампдория» - «Ювентус»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 августа 2022
12:49 · Италия. Серия А
«Ювентус» может отказаться от Депая - у туринцев есть два запасных варианта
12:42 · Италия. Серия А
​«Рома» - «Кремонезе»: прогноз на матч чемпионата Италии – 22 августа 2022
11:58 · Италия. Серия А
Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А
08:29 · Италия. Серия А
«Наполи» усилился форвардом сборной Италии официально
08:14 · Италия. Серия А
«Барселона» отдаст Юмтити в аренду клубу Серии А
08:07 · Италия. Серия А
Звёздный нападающий близок к трансферу в «Ювентус» 1
06:46 · Италия. Серия А
Гасперини рассказал, что думает о «Милане»
00:40 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес: «Мы отлично поработали»
00:36 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги: «Хотим забить больше, чем в прошлом году»
20 Августа
23:39 · Италия. Серия А
«Сассуоло» набрал первые очки, переиграв «Лечче»
23:36 · Италия. Серия А
«Интер» прошёлся катком по «Специи» 1
22:06 · Италия. Серия А
​«Аталанта» - «Милан»: прогноз на матч чемпионата Италии – 21 августа 2022
21:34 · Италия. Серия А
«Удинезе» в меньшинстве не позволил «Салернитане» забить
Все новости
Рекомендуем