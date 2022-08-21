Форвард сборной Италии Джакомо Распадори, до недавнего времени выступавший за «Сассуоло», продолжит карьеру в другом итальянском клубе. 22-летнего футболиста подписал «Наполи».

Как информирует пресс-служба неаполитанского клуба, с нападающим подписан арендный договор с правом последующего выкупа. Аренда футболиста обойдется боссам «Наполи» примерно в пять миллионов евро. Сумма возможного выкупа может составить 25 миллионов.

В минувшем сезоне Джакомо поучаствовал в 38 поединках на клубном уровне. Нападающий отметился десятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.