«Барселона» отдаст Юмтити в аренду клубу Серии А

Французский защитник Самуэль Юмтити покидает каталонскую «Барселону» и переезжает в итальянский чемпионат. По информации инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 29-летнего игрока станет «Лечче».

Стороны провели переговоры и согласовали аренду 29-летнего футболиста до окончания сезона-2022/2023. При этом заработную плату Юмтити продолжит выплачивать каталонский гранд.

Ранее стало известно о пролонгации контракта между «сине-гранатовыми» и Самуэлем до конца 2026 года. Оклад игрока был существенно урезан.

В минувшем сезоне защитник принял участие всего в одном матче за «Барселону».