Звёздный нападающий близок к трансферу в «Ювентус»

Голландский нападающий Мемфис Депай близок к переезду в итальянскую Серию А. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, 28-летний форвард приближается к трансферу в туринский «Ювентус».

По информации источника, агент Мемфиса уже прибыл на Апеннины для переговоров с представителями «старой синьоры». Депай может присоединиться к итальянскому гранду на правах свободного агента, поскольку руководство «Барселоны» готово расторгнуть с ним контракт.

В прошлом сезоне голландец забил 13 голов в 37 поединках за «сине-гранатовых». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.