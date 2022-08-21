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Чемпионат Италии. Серия А

Звёздный нападающий близок к трансферу в «Ювентус»

21 Августа 2022 • 08:07 Комментировать
 

Голландский нападающий Мемфис Депай близок к переезду в итальянскую Серию А. Как сообщил инсайдер Джанлука ди Марцио, 28-летний форвард приближается к трансферу в туринский «Ювентус».

По информации источника, агент Мемфиса уже прибыл на Апеннины для переговоров с представителями «старой синьоры». Депай может присоединиться к итальянскому гранду на правах свободного агента, поскольку руководство «Барселоны» готово расторгнуть с ним контракт.

В прошлом сезоне голландец забил 13 голов в 37 поединках за «сине-гранатовых». Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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